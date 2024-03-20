"Не можемо рухатися вперед": Папа Римський знову закликав Україну сісти за стіл переговорів з РФ

Папа Римський Франциск у своїй щотижневій аудієнції згадав жителів "мученицької України" і закликав віруючих молитися за початок мирних переговорів.

Папа Римський Франциск повторив свій заклик до переговорів з метою припинення бойових дій в Україні та Близькому Сході. Про це повідомляють Vatican News.

У своїй щотижневій аудієнції у Ватикані понтифік згадав жителів "мученицької України та Святої Землі, Палестини, Ізраїлю, які так сильно страждають від жахів війни".

"Ніколи не забувайте, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми маємо докладати всіх зусиль, щоб говорити та вести переговори", – сказав понтифік.

Запрошуючи всіх до молитви з цього приводу, Папа Франциск на завершення дав присутнім своє благословення.

Нагадаємо, Папа Римський вважає, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Він заявив, що в умовах конфлікту в Україні, сторона, яка програє, повинна визнати це і погодитися на мирні переговори.

На заяву Франциска відреагував очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що стратегія Ватикану щодо "білого прапора" тягнеться ще з першої половини ХХ століття і закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого та підтримати Київ.