За даними аналітиків, Кремль продовжує збільшувати військові витрати і, з великою ймовірністю, це необхідно йому не тільки для того, щоб і далі тероризувати Україну. У Росії більш глобальна мета.

Російська Федерація вже могла почати підготовку до того, щоб у майбутньому атакувати країни НАТО. На це вказує низка причин, які назвали у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 березня.

За даними аналітиків, фінансові, економічні та військові показники противника свідчать про те, що Кремль дійсно виношує ідею війни проти Заходу. При цьому статися це може "в більш стислі терміни, ніж припускали деякі аналітики".

19 березня президент Росії Володимир Путін розповів, чим планує зайнятися наступні 6 років свого п'ятого терміну на цій посаді. До переліку увійшли розвиток економіки та низка соціальних програм. У ISW стверджують, що він хоче створити всі умови для того, щоб фінансове становище РФ стабілізувалося, і використати це в майбутньому, адже відсоток військових витрат із бюджету збільшився.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше також заявляв, що Володимир Путін переводить країну на військову економіку, щоб у нього була можливість напасти на територію НАТО у 2026 або 2027 році.

Такої ж думки дотримується і міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. Згідно з розвідувальними даними, які йому вдалося отримати, Москва атакує Альянс протягом 3-5 років. Це більш стислі терміни, ніж оцінювали перед цим у НАТО.

"Терміни відтворення російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати на військові зусилля... Спроби Путіна створити умови для стабілізації російської економіки і фінансів, найімовірніше, є частиною російських фінансових і внутрішніх приготувань до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не тільки до затяжної війни в Україні", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що Росія готується напасти на НАТО з 2026 року, про що заявили німецькі спецслужби. Журналісти отримали доступ до урядового звіту розвідки, яка вважає, що РФ може піти на конфронтацію з країнами Балтії або з Фінляндією.

18 березня повідомлялося, що Володимир Путін не виключив військового конфлікту з НАТО. За словами російського президента, конфлікт між Кремлем і країнами Альянсу призведе до Третьої світової. Однак той переконаний, що ніхто не зацікавлений у такому протистоянні.