На ЗСУ чекають складні рішення: в ISW оцінили ймовірність нової окупації правобережжя Дніпра

За словами аналітиків, ЗС РФ вдався невеликий рейд — 13 березня росіяни нібито висадилися на правому березі Херсонської області. Створення противником Дніпровської військової флотилії може підтримувати подальші зусилля в цьому.

У ЗС РФ тривають структурні реформи, спрямовані на підтримку війни в Україні та розширення можливостей на випадок потенційного конфлікту з НАТО. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу 20 березня, виступаючи на колегії Міноборони Росії, повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" у зведенні від 20 березня.

За словами Шойгу, вже сформована "Дніпровська річкова флотилія" і бригада катерів у складі флотилії. Дніпровська військова флотилія — історична назва різних військових частин, що діяли під час російсько-турецьких воєн 1735-1739 і 1787-1792 років тощо.

Флотилія, найімовірніше, буде розгорнута в Херсонській області, щоб захиститися від вилазок українських військ через Дніпро і перешкодити ЗСУ розширити плацдарм на лівобережжі Херсонської області. Розмір і рівень оснащення річкової флотилії невідомі, але водночас у планах російського командування може бути перехід через Дніпро на правий берег, який контролює Україна.

І російські, і українські джерела підтвердили, що ЗС РФ вдалося провести невеликий рейд і висадитися на правому березі Херсонської області 13 березня, а Дніпровська річкова військова флотилія могла б підтримати подальші зусилля в цьому напрямку. Малоймовірно, що наразі є необхідний особовий склад та обладнання, які потрібні для тривалої присутності на правобережжі або створення реальної загрози повторної окупації значної території в Херсонській області. Але присутність нового формування в цьому районі може змусити Україну спрямувати додаткові сили та дефіцитні кошти, щоб стримувати угруповання ЗС РФ у тому районі, де воно з листопада 2022 року відносно не діяло. Через появу Дніпровської річкової флотилії українське командування може піти на складні рішення в тому, що стосується розподілу ресурсів, оскільки обмежені запаси військової техніки та артилерійські боєприпаси витрачаються економно.

Нагадаємо, що є ознаки підготовки РФ до війни з НАТО, яка може початися раніше, ніж очікують на Заході.

Також повідомлялося, що Україна може отримати від Німеччини ракети JASSM-ER дальністю до 1900 км.