Ранковий обстріл України: Польща піднімала у повітря бойову авіацію

Командування попередило місцевих жителів про "високий рівень шуму", особливо на сході Польщі.

Сьогодні вранці, 21 березня, під час масованого ракетного удару російської армії по Україні, Польща піднімала у повітря свої винищувачі на випадок можливого потрапляння повітряних цілей на свою територію. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування польської армії.

Зокрема, після 4:00 за Києвом стало відомо, що у Польщі "було задіяно усі відповідні процедури", які забезпечили безпеку повітряного простору країни. Водночас місцевих мешканців попередили про підняття у повітря винищувачів та союзників. Через це місцеві жителі могли чути "підвищений рівень шуму", зокрема на південному сході країни.

Приблизно о 7 годині ранку з'явилася оновлена інформація, згідно з якою через зниження рівня загрози було завершено операцію польської та союзницької авіації у повітряному просторі Польщі.

Варто нагадати, що 7 лютого поточного року в Оперативному командуванні польських Збройних сил повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою РФ по території України було активовано авіацію Польщі та союзників. Зокрема на сторінці командування у соцмережі Х йшлося про те, що російська дальня авіація проявляє активність та готується до завдання масованого ракетного удару по українській території. При цьому наголошувалося, що через таку ситуацію було активовано всі відповідні процедури, аби забезпечити безпеку повітряного простору Польщі.

Раніше сьогодні вже повідомлялося, що російська армія після 44-денної паузи завдала по Києву масованого ракетного удару. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, сили та засоби ППО знищили над столицею понад 30 ракет.