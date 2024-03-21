"Не пробачимо": сім'я з Одеси влаштувала гендер-паті на руїнах свого будинку (відео)

На кадрах видно всі наслідки російської агресії та ударів, які окупанти продовжують завдавати по цивільним містам України. Анастасія та Дмитро Криницькі не очікували, що дізнаватись стать своєї майбутньої дитини вони будуть саме за таких обставин.

На руїнах власного будинку родина Криницьких з Одеси організувала "гендер-паті". Тепер вони збирають кошти на нове житло і чекають на доньку. Відповідне відео оприлюднила Анастасія Криницька в TikTok.

На кадрах видно всі наслідки російської агресії та ударів, які окупанти продовжують завдавати по будинках цивільних українців. Анастасія та її чоловік Дмитро не очікували, що дізнаватись стать своєї майбутньої дитини вони будуть саме за таких обставин, на руїнах після чергової атаки ракет ЗС РФ.

"Як ми цього чекали, тільки не за таких обставин. Не забудемо і не пробачимо. Сильні. Незламні. Переможні", — написала вона під оприлюдненим роликом.

На відео Криницькі тримають у руках димову шашку, з якої згодом пішов дим рожевого кольору, а це означає, що родина очікує на доньку. Як зазначила Анастасія, народження дівчинки є хорошим передвісником.

"Дівчатка народжуються до перемоги", — написала Анастасія у описі під відео.

Нині, через атаку російських окупантів, родина Криницьких збирає кошти на нову оселю.

У коментарях під опублікованим відеозаписом, який наразі набрав 784 тисячі переглядів та 58 тисяч вподобань, українці привітали подружжя та поділилися своїми емоціями від побаченого.

"Люди, ви неймовірні. Стоячи, я так розумію на руїнах свого дому, радіти тому, що буде дівчинка. До сліз. Бажаю вам щастя, діткам здоров'я. Просто незламні", — написала одна з коментаторок.

Коментарі українців під відео Анастасії Криницької у TikTok

Нагадаємо, 15 березня ЗС РФ посеред дня атакували ракетами Одесу. В ОВА повідомляли про смерть фельдшера і рятувальника, які приїхали допомагати постраждалим. У ДПСУ інформували, що рятувальники виїхали на місце ракетного удару, щоб погасити пожежу і шукати людей під завалами. Коли почалася робота, за місцем удару прилетіла ще одна ракета.