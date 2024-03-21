ЗС РФ просунулися в районі Кремінної та Донецька, — ISW (карти)

Водночас, як зазначають аналітики, російським військам не вдалося вийти до Костянтинівки вздовж донецької траси й відсунути лінію фронту далі від Горлівки та Донецька.

Російські джерела стверджують, що 20 березня інтенсивність рейдів РДК та інших формувань у Бєлгородській і Курській областях знизилася. Міноборони РФ заявило, що російські сили повністю витіснили формування, яке зайшло в Козинку Бєлгородської області й зараз зачищають селище. Про це повідомляють у зведенні "Інституту вивчення війни" у зведенні від 20 березня.

За даними деяких інших російських джерел, проукраїнські сили все ще діють у Козинці та околицях.

Кремінна

20 березня стало відомо, що російські війська нещодавно домоглися підтвердженого просування на захід і південь від Кремінної. 20 березня в Сухопутних військах України повідомили, що ЗСУ відбили масштабний російський наступ на Лиманському напрямку, і опублікували геолоковані кадри атаки. Відео показує, що сили РФ просунулися до Тернів. На кадрах українські удари пошкодили або знищили кілька російських бронемашин у цьому районі, але весь масштаб російських втрат і штурму незрозумілі. Додаткові геолокаційні кадри за 19 березня показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися на північ від Золотарівки Луганської області (17 км від Кремінної). В інших районах тривають позиційні бої.

Бахмут

Костянтинівка Донецька область

20 березня тривали позиційні бої в районі Бахмута, але без підтверджених змін лінії фронту.

Один із російських військкорів заявив, що військам РФ не вдалася атака під Олександрополем (південний захід від Горлівки) у спробі отримати доступ до Костянтинівки вздовж траси Донецьк — Костянтинівка, щоб відсунути лінію фронту далі від Горлівки — Донецька.

Авдіївка

Авдіївка на карті

20 березня тривали позиційні бої в районі Авдіївки, але без підтверджених змін лінії фронту. Російські військкори стверджують, що повністю зачистили Орлівку, але на північ від населеного пункту тривають бойові зіткнення. ISW поки не знайшли візуальних підтверджень того, що війська РФ захопили населений пункт 19 березня.

Російські джерела також стверджують, що ЗС РФ просунулися в районі Первомайського і Тоненького, але, знову ж таки, в ISW немає підтверджень. Російські джерела також стверджують, що встановили вогневий контроль над лінією постачання ЗСУ між Бердичами, Орлівкою з Уманським.

Донецьк

Карта боїв у Донецькій області

Нещодавно ЗС РФ домоглися підтвердженого просування на захід і південний захід від Донецька. Геолоковані кадри за 20 березня показують, що ЗС РФ просунулися на північ від греблі в Георгіївці (на захід від Донецька). Додаткові кадри, опубліковані 20 березня, показали, що ЗС РФ просунулися на північ від Новомихайлівки. Російські військкори стверджують, що через контратаки ЗСУ присутність російських військ у Красногорівці зменшилася, але російські сили зберігають позиції на південній околиці населеного пункту.

Карта боїв у районі Красногорівки — Авдіївки

У районі кордону Донецької та Запорізької області — позиційні бої, але без підтверджених змін лінії фронту.

Позиційні бої йдуть і на заході Запорізької області, але без підтверджених змін. Російський військкор заявив, що силам РФ не вистачає засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на всій лінії фронту в Запорізькій області.

Кринки

Позиційні бої тривали й на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Російські джерела повідомили, що ЗСУ продовжують діяти в районі дач біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що напередодні, 20 березня, стало відомо, що ЗС РФ просунулися до Первомайської греблі, російські джерела заявили про захоплення Орлівки.

Також повідомлялося, що командир "Вовків Да Вінчі" назвав чисельність чоловіків, яких мобілізуватимуть на передову.