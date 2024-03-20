Командир "Вовків Да Вінчі" назвав кількість чоловіків, яких мають забрати на фронт

За словами командира батальйону, для того, щоб не дати просунутися росіянам, потрібно мобілізувати 250 тисяч осіб. При цьому про звільнення українських територій поки що не йдеться.

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Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що зараз не йдеться про звільнення українських територій, оскільки в Силах оборони немає достатньої кількості мобілізованих людей для того, щоб стримати російський натиск. Про це український захисник розповів в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, для того, щоб утримати позиції, ЗСУ необхідно ще 250 тисяч осіб.

"Без мобілізації хоча б 250 000 осіб у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька — теж", — сказав він.

Водночас здатність України до оборони, за словами Філімонова, залежить від різних чинників, як-от зміни в армії, рекрутинг, мобілізація і підтримка з боку західних союзників. Він також зазначив, що події всередині Росії можуть вплинути на ситуацію.

Командир "Вовків Да Вінчі" підкреслив, що якщо відбудуться значущі зміни в Росії, наприклад, смерть Путіна або поява іншого лідера, то ситуація може кардинально змінитися.

Нагадаємо, що 12 березня 38-річний чоловік отримав вирок суду на трирічне ув'язнення за відмову від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно з постановою суду, мешканець Волинської області не мав законних підстав, щоб отримати відстрочку, повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.