Мешканець Куп'янська перейшов на бік РФ і конвоював учасників АТО (фото)

Псевдоправоохоронець у Харківській області під час окупації війська РФ здійснював пропускний режим на блокпостах, перевіряв документи на транспортні засоби.

Під час окупації Куп’янська 46-річний чоловік вирішив працювати "поліцейським" і конвоював учасників АТО. Подробиці в Telegram-каналі повідомила Харківська обласна прокуратура.

Місцевий мешканець добровільно співпрацював із ворогом. Він зголосився працювати на посаді "полицейского-водителя группы конвойной службы Управления внутренних дел ВГА Харьковской области". Окупантам надав "пояснення", де вказав інформацію та адресу знайомого йому учасника АТО. Псевдоправоохоронець згодом здійснював пропускний режим на блокпостах, перевіряв документи на транспортні засоби тощо.

Напередодні звільнення частини Харківської області чоловік утік на територію Росії, де перебуває й нині. Його оголошено в розшук.

Колаборанту українська судова інстанція оголосила вирок 12 років увʼязнення. Термін відбуття ним покарання почне обчислюватися з моменту його фактичного затримання.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у січні колаборантка, яка готує дітей із Криму до війни з Україною, отримала підозру. За інформацією СБУ, Ані Григорян очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", де школярів готують до бойових дій. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

У грудні в Україні засудили ще трьох колаборантів. За інформацією слідства, зрадниками виявилися мешканець Луганської області і двоє мешканців Харківщини. Вони працювали на ворога під час окупації українських населених пунктів. Один із засуджених почав співпрацювати з ворогом після початку повномасштабного вторгнення. Ще однією зрадницею виявилася мешканка Куп’янського району. Також, за матеріалами Служби безпеки України, засудили колишнього чиновника одного з комунальних підприємств Луганської області.