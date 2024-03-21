Мобілізація в Україні: у Мін'юсті розповіли, скільки засуджених можуть відправити на фронт

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, у законопроєкті про мобілізацію громадян розділили на дві категорії — ті, хто вже відбув термін, і ті, хто зараз перебуває в ув'язненні.

В Україні вже третій рік триває загальна мобілізація і в новому законопроєкті пропонують дозволити призивати в армію засуджених громадян. Детальніше на цю тему висловилася заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі телемарафону.

За її словами, передбачається, що такі громадяни будуть розділені на дві категорії. До першої увійдуть ті, хто вже відбув покарання за скоєні злочини, а до другої ті, хто наразі ще перебуває у в'язниці.

"За цим проєктом, є дві категорії — колишні засуджені — близько 50 тисяч осіб, які можуть приєднатися до лав ЗСУ, але діятимуть загальні обмеження (стан здоров'я, фізичний стан тощо). Друга категорія — ті, хто перебувають у в'язницях — 26 тисяч осіб. Ми вже подивилися на статистику щодо таких хвороб, як туберкульоз, ВІЛ, гепатити. І вже можна "відмінусувати" 3-4 тис. осіб за цією категорією", — заявила Олена Висоцька.

Окремо заступниця міністра юстиції додала, що під обмеження можуть потрапити ще деякі категорії громадян. Йдеться про тих, хто засуджений за особливо важкими статтями. Це може бути масове вбивство людей, зґвалтування тощо.

До слова, цілеспрямовано в початкову версію законопроєкту спочатку внесли обмеження тільки для осіб, які засуджені за злочини проти основ національної безпеки, каже Олена Висоцька. Це було зроблено для того, щоб дати можливість якомога більшій кількості людей захищати свою країну.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська заявив, що засуджених потрібно мобілізувати примусово. Він зазначив, що кожен громадянин зобов'язаний захищати батьківщину, і вчинення злочину в минулому не повинно на це впливати.