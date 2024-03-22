Сі Цзіньпін — це наймогутніший лідер Китаю з часів Мао Цзедуна, який дедалі наполегливіше прагне вирішити "тайванське питання".

Тайвань стане критичною перевіркою готовності світової спільноти захищати самобутню демократію від авторитарного експансіонізму Китаю.

Фокус переклав статтю Вінсента Чао про важливість виживання демократії на Тайвані.

У недавньому спеціальному репортажі для CNN "Тайвань: незавершена справа" ведучий Фарід Закарія зачепив глибинні причини ситуації по обидва боки Тайванської протоки. Висвітлюючи історію, мотиви та реалії сторін, він влучно зауважив, що складнощами у відносинах між Тайванем і Китаєм потрібно "керувати, а не вирішувати". Будь-яка помилка в регулюванні напруженості, зазначає він, може перетворити протистояння на конфлікт із важкими наслідками для всіх причетних сторін.

Однак його політичні рецепти не відповідають дійсності. Почнемо з того, що він не називає відповідальних за нинішні реалії по обидва боки Тайванської протоки, а це загрожує хибним уявленням про рівну провину всіх основних зацікавлених сторін: Китаєм, Сполученими Штатами і Тайванем. Із трьох сторін тільки одна прагне змінити статус-кво – основу миру і стабільності в Тайванській протоці. За Сі Цзіньпіна – наймогутнішого китайського лідера з часів Мао Цзедуна – Пекін дедалі наполегливіше прагне вирішити своє "тайванське питання".

За Сі Цзіньпіна Пекін дедалі наполегливіше прагне вирішити своє "тайванське питання"

Наслідки цієї рішучості можна побачити і відчути на вулицях Тайбея. Винищувачі Народно-визвольної армії регулярно перетинають серединну лінію Тайванської протоки – тільки за минулий тиждень це зробили 14 літаків, що підвищує ризик зіткнень і аварій. Кораблі ВМС НВАК діють у вражаючій близькості від берегової лінії Тайваню. Масштабні китайські військові навчання пройшли після президентських виборів на Тайвані в січні. Нещодавня кампанія з дипломатичної ізоляції Тайваню також принесла свої плоди, коли один з небагатьох тихоокеанських союзників Тайваню, Науру, перейшов на бік Пекіна.

Велика спокуса розглядати ці дії як свідчення погіршення відносин, відповідальність за які несуть усі сторони. Однак при ближчому погляді можна виявити чіткі ознаки ескалаційної поведінки виключно з боку Пекіна, який прагне покласти край миру на Тайванській протоці, порушити заснований на правилах міжнародний порядок і представити концепцію об'єднання як неминучу для народу Тайваню. У цьому випадку немає ніякої рівної провини, оскільки КНР ясно дала зрозуміти про свої наміри: об'єднання повинно бути вищим пріоритетом. Мир більше не стоїть на порядку денному.

Ці теми зачіпаються в репортажі CNN, який представляє контекст нинішніх ідей китайської комуністичної партії про історичну спадщину та національну ідентичність. Однак зроблені висновки надмірно спрощують складну ситуацію, яка є і залишатиметься непростою. Легко стверджувати, що всі "три сторони мають продовжувати діалог", але ця заява не відповідає дійсності: від 2016 року КНР розірвала всі канали зв'язку з демократично обраним урядом Тайваню, незважаючи на зусилля Вашингтона та Тайбея.

Аналогічним чином, пункт про недопущення провокацій не враховує, що Пекін дедалі частіше прикріплює цей ярлик до всіх дій на підтримку Тайваню, включно з візитами представників Конгресу та закупівлею зброї, які стали звичною справою з 1970-х років. Такі нюанси, необхідні для розуміння тонкощів ситуації. Усе це необхідно, коли ми думаємо про реальні рецепти, які зробили би значний внесок у мир і стабільність у Тайванській протоці.

Обраний президент Лай Чін-те прагне підтримувати статус-кво у відносинах між Китаєм і США Фото: Fox News

Звісно, все це не применшує ролі Тайваню в цій критичній ситуації. Протягом останніх восьми років президентка Цай Ін-вень балансувала між зусиллями зі зміцнення безпеки Тайваню й уникала дій, які могли б призвести до загострення напруженості на Тайванській протоці. Обраний президент Лай Чін-те прагне робити те саме: підтримувати статус-кво у відносинах між двома сторонами, водночас зміцнюючи глобальне партнерство і нарощуючи оборонне стримування. Обидва президенти ясно дали зрозуміти, що Тайвань має активно сприяти миру в регіоні.

Про Китай не можна сказати того самого. Під керівництвом Сі Цзіньпіна Пекін дедалі більше перетворюється на ревізіоністську державу, яка бажає змінити статус-кво у відносинах між берегами протоки. Що ще тривожніше, він робить це в умовах глобального протистояння між авторитарними тенденціями та демократичними цінностями. Війна в Україні вже показала крихкість міжнародного миру. Отже, держави мають бути не стільки мрійливими у своїх уявленнях про мир, скільки реалістичними у терміновості та масштабах своїх дій.

Тайвань стане критичною перевіркою готовності світової спільноти захищати самобутню демократію від авторитарного експансіонізму. Він покаже, чи зможе світова спільнота спільними зусиллями запобігти катастрофі величезних масштабів – такій, що не залишить байдужим жоден куточок світу. Для цього, як зазначає Закарія, необхідно "дуже обережно підходити до питання врегулювання". Але при цьому ми повинні називати безвідповідальних гравців по іменах – інакше ми суперечимо самі собі і нашому спільному прагненню до миру.

Про автора

Вінсент Чао – колишній радник із зовнішньої політики обраного президента Лай Чінг-те, який останнім часом очолював відділ міжнародних відносин Демократичної прогресивної партії.