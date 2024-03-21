Лякають людей: Жорін різко висловився про мобілізацію сотень тисяч чоловіків

На думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, неможливо порахувати, скільки конкретно людей потрібно для того, щоб Україна перемогла на полі бою.

Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, закликав відмовитися від згадки конкретних цифр у контексті мобілізації, оскільки вони можуть бути точними. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На його думку, будь-які цифри, пов'язані з мобілізацією, мають приблизний характер.

"Будь-які цифри в контексті мобілізації — це п***ж". Ніхто ніколи не зможе порахувати, скільки українській армії потрібно людей для перемоги", — заявив український захисник.

Жорін наголосив, що потрібна системна стратегія мобілізації, що включає постійне поповнення армії і підготовку.

"При цьому потрібно займатися не тільки мобілізацією чоловіків, а й загальною підготовкою цивільного населення. А не вигадувати постійно "рандомні" цифри, які просто лякають людей", — додав офіцер.

Нагадаємо, 13 березня західні ЗМІ опублікували інформацію про можливу мобілізацію в Україні 500 тисяч осіб. У Міноборони відповіли на публікацію: пояснили, що потрібно замінити 330 тисяч військових, які перебувають на фронті з перших днів вторгнення.

Раніше, 4 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів працює над удосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. За словами прем'єра, вісім людей, які працюють, мають забезпечувати одну людину, яка воює на фронті.