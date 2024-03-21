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Обстріл Києва: склад Rozetka пошкоджено внаслідок ракетної атаки ЗС РФ (фото)

Володимир Пєнов
Фото: Владислав Чечоткін

За словами співзасновника підприємства Владислава Чечоткіна, у момент атаки люди були в укритті, тому ніхто не постраждав. При цьому сильно пошкоджено будівлю складу разом із товарами, а також службовий транспорт.

Склад інтернет-магазину Rozetka в Києві постраждав унаслідок ракетного обстрілу з боку Росії. Про це повідомив співзасновник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, було пошкоджено будівлю складу, а також машини. При цьому обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки обстрілу складу компанії Rozetka
Фото: Владислав Чечоткін

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо затриматися з доставками). Але найважливіше. На зміні було 99 осіб. Вони не постраждали", — розповів бізнесмен.

Фото: Владислав Чечоткін
Фото: Владислав Чечоткін
Фото: Владислав Чечоткін
Фото: Владислав Чечоткін

За його словами, у момент атаки люди були в укритті, тому не постраждали.

Чечоткін попередив клієнтів Rozetka, що через атаку можливі затримки з доставками.

"Спасибі кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Побудуємо. Відпрацюємо. Витримаємо", — резюмував Чечоткін.

Атака ЗС РФ на Київ і область 21 березня

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали у Святошинському, Шевченківському, та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж. Унаслідок ранкових ударів ЗС РФ поранення дістали щонайменше 13 осіб.

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Також унаслідок ракетної атаки на Київську область двоє мирних жителів дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських будівель і транспорту.