Песимізм не допоможе: Україна може виграти війну, для цього є підстави, — адмірал НАТО

За словами голови військового комітету Північноатлантичного Альянсу Роба Бауера, союзникам України не потрібно припускатися тих самих помилок, що й 2023 року, коли очікування від Києва були надто оптимістичними.

Є всі підстави впевнено вважати, що Україна здатна здобути перемогу у війні. Про це 21 березня заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив на Київському безпековому форумі.

Офіцер Альянсу наголосив, що ситуація в Україні далека від простої, і у 2023 році світ був надто оптимістичний щодо її перспектив.

"Нам не слід припуститися тієї самої помилки, стаючи надмірно песимістичними у 2024 році. Песимісти не досягають перемоги у війнах. І якщо придивитися до фактів: є всі підстави вірити у здатність України досягти успіху", — наголосив Бауер.

Адмірал зазначив, що головна потреба України сьогодні — допомога союзників.

"Союзники по НАТО і багато інших країн у світі надають небачену підтримку Україні, і це дійсно змінило обставини. Але Україні потрібна ще більша підтримка. І вона потрібна зараз", — додав він.

Бауер підкреслив, що час в Україні вимірюється не днями, тижнями чи місяцями, а людськими життями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Серед іншого співрозмовники обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО. У своєму виступі Бауер зазначив, що шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим, що майорітиме у штаб-квартирі Альянсу.

Раніше, 28 січня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запрошення України до НАТО відбудеться "на певному етапі" і запевнив, що підтримка Києва з боку Альянсу продовжиться.