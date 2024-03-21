Глава військового комітету НАТО прибув до Києва та зустрівся з Кулебою: про що розмовляли

Серед низки обговорюваних тем стали очікування від майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

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Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Серед іншого співрозмовники обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.

Український міністр на зустрічі вказав на важливу роль країн-членів Північноатлантичного альянсу у забезпеченні ЗСУ всією необхідною допомогою для протистояння російському повномасштабному вторгненню. Крім того, Дмитро Кулеба закликав партнерів надалі підтримувати українську армію, зокрема надати Києву критично важливі види озброєнь та військової техніки.

До того ж серед інших тем, про які йшла мова на зустрічі, стали перспективи подальшого забезпечення підготовки ЗСУ і активної співпраці оборонних індустрій України та її партнерів.

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Окремо Кулеба закликав НАТО посилити підтримку Україну, в першу чергу, через постачання летального озброєння, відновити практику тренування в нашій країні, а також розгорнути тут ремонтні бази.

Зазначимо, що сьогодні, 21 березня, свій перший з початку війни візит до України здійснює голова військового комітету НАТО Роб Бауер. Він вже виступив перед учасниками Київського безпекового форуму та зазначив, що шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим, який майорітиме у штаб-квартирі Альянсу.

До того ж Бауер заявив, що "глибоко поважає" мужність та силу українців, які вони вже встигли показати протягом двох років протистояння агресії РФ.

Нагадаємо, що 16 лютого представник Державного департаменту США Даніел Сайзек заявив, що Україна на цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні не отримає запрошення вступ до Альянсу. За словами чиновника, на такий сценарій не варто очікувати до завершення війни.

До того ж 28 січня генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що запрошення України до НАТО відбудеться "на певному етапі" і запевнив, що підтримка Києва з боку Альянсу продовжиться.