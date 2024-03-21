"Нові масштаби": російські окупанти вигадали новий метод "зомбування" дітей, — Федоров

На окупованих територіях вже позбулися підручників з української мови та змушують школярів вчити російський гімн. Однак тепер, за даними Запорізької ОВА, ворожі зусилля з "зомбування" досягли вже "максимального рівня".

Росія посилює "роботу" над дітьми на тимчасово окупованих територіях. Про це 21 березня попередив у соцмережах голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Зомбування наших дітей на ТОТ досягло максимального рівня", — підкреслив він.

Чиновник пояснив, що тепер у кожній захопленій ворогом школі з’явиться нова "обов’язкова процедура". Йдеться про підняття російського триколору та спів гімну країни-агресорки.

"Вчити гімн країни-терориста наших дітей змушували давно. Проте тепер зомбування досягло нових масштабів", — зазначив Федоров.

Він нагадав, що також загарбники прибрали зі шкільної програми на ТОТ українську мову. Усі книжки були вилучені.

"Тим, хто виявив бажання вивчати її факультативно (а таких виявилось забагато), викладають бездарні вчителі за невідомими видруками замість підручника", — розповів Федоров.

Нагадаємо, командир взводу 95 ОДШБр ЗСУ Станіслав Краснов розповів, що російські окупанти постійно застосовують бойові отруйні речовини. Їх скидають з квадрокоптерів, щоб вибити захисників з позицій.

У Міноборони Естонії оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Сили оборони отримають артилерійські снаряди, протитанкові гармати та іншу техніку на 20 мільйонів євро.