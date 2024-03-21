В Угорщині активно навчають солдатів на нових БМП KF41 Lynx: що відомо про машину (фото)

БМП KF41 надають бійцям значні переваги порівняно з раніше використовуваними бронетранспортерами БТР-80. Загалом на потреби армії Угорщини було закуплено 218 таких машин.

Угорські солдати з 1-го гренадерського батальйону, що входить до складу 30-ї бронепіхотної бригади, успішно завершили навчання з управління бойовими машинами піхоти KF41 Lynx. Як зазначили оглядачі Defence 24, наразі ці БМП є найсучаснішими машинами для механізованих військ і являють собою значний крок у технічній модернізації угорської армії.

Навчання передбачало підготовку водіїв бронемашин, багато з яких планували вступити на службу у 2023 році. Угорські військовослужбовці зазначають, що управління KF41 виявилося менш складним, ніж вони припускали, що дає їм більше впевненості в оперативності використання цієї техніки.

Автори публікації вважають, що KF41 Lynx надають бійцям значні переваги порівняно з раніше використовуваними колісними бронетранспортерами БТР-80. Нові БМП мають модульну конструкцію, що дає змогу замінювати їхні складові частини відповідно до вимог замовника.

БТР-80А угорської армії на спільних навчаннях із НАТО

Загальна кількість придбаних KF41 Lynx для угорської армії становить 218 одиниць, включно з медичними евакуаційними машинами, командними машинами, машинами артилерійської розвідки і 120-мм самохідними мінометами. З них 172 машини будуть вироблені на заводі в Залаегерсезі, що належить Rheinmetall Hungary. Решта 46 машин будуть вироблені в Німеччині.

Що являє собою KF41

KF41 — це гусенична бойова машина піхоти, розроблена і створена німецькою компанією Rheinmetall Defence.

Основне озброєння — автоматична гармата калібру 30/35 мм, здатна вести вогонь програмованими боєприпасами. Вона може рухатися у вертикальному напрямку в діапазоні +45/-10 градусів. Основним протитанковим засобом є керовані ракети Spike-LR/LR2, розміщені в спареній пусковій установці в башті БМП.

Варіанти бойових модулів БМП KF41

Скорострільна гармата доповнюється спареним з нею кулеметом калібру 7,62 мм. Крім того, у башті може бути встановлено дистанційно кероване місце навідника. За необхідності на машину може бути встановлена інша башта зі 105/120-мм танковою гарматою, що перетворить її на машину вогневої підтримки, або за іншою класифікацією — в середній танк.

Завдяки силовій установці потужністю 1140 к.с. машина демонструє хорошу рухливість. У конфігурації БМП вона може розвивати швидкість до 70 км/год.

Десантне відділення БМП KF41

KF41 Lynx забезпечує високий рівень захисту екіпажу від різних загроз, включно з мінометними осколками та саморобними вибуховими пристроями. Цей сучасний засіб бойової підтримки має потужний силовий агрегат і хорошу рухливість, що робить його ефективним інструментом для виконання різних бойових завдань.

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Нагадаємо, у Чехії завершився процес вибору нової бойової машини піхоти для національної армії. З трьох варіантів — CV90, Lynx і Ascod чеські військові обрали БМП CV90 від компанії BAE Systems.