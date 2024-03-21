"Україна може впасти дуже швидко": Макрон заявив про "готовність для історії", — Politico

Анонімні джерела, які були присутні на вечері з главою держави, розповіли журналістам, що французький президент говорив про необхідність "повернути війська до ладу і мобілізувати їх набагато більше".

Під час вечері в Єлисейському палаці з лідерами партій більшості та парламентських фракцій президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що Україна може швидко впасти у війні з Росією. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваних гостей заходу.

Зазначимо, що видання наводить лише окремі висловлювання французького лідера, які анонімні присутні на вечері нібито чули від президента.

"За словами двох інших гостей Єлисейського палацу, Макрон також закликав до ретельнішого захисту послужного списку своїх євродепутатів напередодні квітневих пропозицій (ідеться про майбутні вибори до Європарламенту. — Ред.), "які покажуть, що ми готові до історії". "Україна може впасти дуже швидко", — процитував його слова перший зі згаданих учасників", — пише видання.

При цьому джерела видання не згадують контекст, у якому Макрон висловився про Україну. При цьому згадується, що Макрон говорив про мобілізацію французької армії.

"Уже не вперше він пролунав заклик до зброї — а заодно і до дзвонів своєї пастви. "Це скоріше час для коментарів, аніж для мобілізації, і мені б дуже хотілося, щоб ситуація змінилася", — вилаявся він, за словами одного з учасників вечері. Той самий учасник запам'ятав "невеликий внесок і багато коментарів" з боку піарників. "Нам справді потрібно повернути війська в стрій і мобілізувати їх набагато більше", — такою була ще одна цитата нашого пізнього співрозмовника", — цитує видання слова присутніх на вечері.

Макрон заявив про відправлення військових в Україну

У лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає можливості відряджання в майбутньому західних військ в Україну. Його заява сколихнула європейську громадськість, багато лідерів і представників країн НАТО заявили, що не готові до такого кроку.

14 березня Емманюель Макрон знову висловився про те, чи будуть французькі військові в Україні. За словами глави держави, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. Париж готовий вжити для цього всіх заходів.

19 березня повідомлялося, що Франція може перекинути в Україну 20 тисяч солдатів. На думку представника Міноборони Франції Вінсента Арбаретьє, розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б Росії "червону лінію" щодо переходу на територію правобережної України, а вздовж кордону з Білоруссю — убезпечило б Київ.