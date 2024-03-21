"Виповз, звернув, гоп і я вже тут": боєць ЗСУ випадково пробрався на позиції РФ замінованим полем

Військовий з позивним "Гайка" вирішив провести розвідку позицій противника поблизу Роботиного. Він тривалий час блукав і врешті збився з орієнтирів.

На Запоріжжі в районі Роботиного боєць 65-ї бригади ЗСУ випадково пробрався на позицію ЗС РФ, здолавши мінне поле. Цю історію розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

Так, боєць бригади з позивним "Гайка" вирішив провести розвідку позицій противника поблизу Роботиного. Він тривалий час блукав, але нічого підозрілого не виявив.

Врешті-решт, збившись з орієнтирів, він вийшлов на позиції, які виявились ворожими. Боєць обстежив місцевість і зрозумів, що вони покинуті ворогом, тож викликав підкріплення.

Далі "Офіцер+" переповідає діалог:

Прийшли хлопці і дивляться на "Гайку" з очима по пʼять копійок:

— Як ти сюди пройшов? Тут мінні поля, не так давно п*дари звідси щільно крили, жодна група декілька місяців не змогла підійти!

— Та…виповз подивитись, що там і як…звернув туди, потім туди і гоп, я вже тут…

Пацани ще більше були в ах*ї, переглянулись і сказали йти назад на позиції, а вони тут закріплятись будуть. А "Гайка" каже: "Мужики, так цей…я ж дорогу назад не пам’ятаю, проведете назад?"

"Алекс" говорить, що подібних випадків на фронті сотні, коли один боєць "по незнанке" випадково може зробити те, що було не під силу цілим підрозділам.

Нагадаємо, що бійці ДПСУ дроном врятували пораненого побратима. Через поранення боєць не міг самостійно пересуватися, а евакуювати його не могли, оскільки ворожі позиції перебували в сотні метрів.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ втратив зір під час бою та навпомацки добирався до своїх. Чоловік потрапив під мінометний обстріл і відчув, що уламками йому сильно посікло обличчя та руки. Далі він просто опинився в темряві.