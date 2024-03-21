"У паніці кидали на забій": у РДК назвали втрати ЗС РФ у боях та анонсували походи до інших міст

У спільній заяві російські добровольці заявили, що за декілька днів змогли звільнити два населені пункти РФ від "путінського режиму". Противник не зміг їм протистояти навіть у критичний момент для влади.

"Російський Добровольчий Корпус", Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон розповіли про результати рейду в Бєлгородській та Курській областях. Зокрема, бійці підсумували по втрати ЗС РФ та анонсували походи до інших міст. Спільну заяву опублікували в Telegram.

"Наш визвольний рух вкотре продемонстрував силу та міць духу та зброї російського добровольця та слабкість режиму Путіна. Разом із нашими соратниками ми довели усьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатний захистити навіть межі власної країни", — йдеться у заяві.

Втрати ЗС РФ під час боїв з російськими добровольцями

Російські добровольці наголосили, що за декілька днів звільнили два населені пункти від "путінського режиму". Натомість військові ЗС РФ втратили велику кількість техніку та понад тисячу солдатів, яких "у паніці кидали на забій".

Президентські вибори у РФ під час боїв

Бійці наголосили, що навіть у критичний момент для влади — дні президентських виборів ЗС РФ не змогли їм протистояти.

"Кремлю не вдалося провести вибори в областях, де відбувалася справжня війна", — розповіли російські добровольці.

Зокрема, жителі Бєлгородської і Курської областей не пішли на виборчі дільниці "під бомбами путінської авіації та вогню артилерії". Тому "ніхто у здоровому глузді" не зможе стверджувати, що Володимира Путіна законно "обрали".

Бої не лише у Бєлгородській та Курській областях

Добровольці зауважили, що Путін втратив залишки своєї легітимності, тоді як влада вислизає з його рук. Лідер Кремля менше контролює процесів у країні, росіяни це бачать, а тому все більше людей вступає до лав РДК, ЛСП і Сибірського батальйону.

Військові розповіли, що скоро підуть до інших міст. Також вони закликали росіян з усіх країн та людей будь-яких національностей приєднуватися та разом боротися проти "путінської диктатури". Вони додали, що лише зі зброєю в руках та разом зможуть перемогти та створити нову Росію — сильну, мирну, шановану країну, бути громадянином якої не соромно.

"Наша боротьба продовжується! Нові перемоги будуть!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня командир РДК Денис Нікітін заявив, що російські полонені, які хочуть доєднатися до добровольців, проходять перевірку. За його словами, полонені можуть скористатися програмою обміну й повернутися до РФ або залишитися у пункті утримання.

20 березня стало відомо, що через бої в Курській і Бєлгородській областях російське командування ухвалило рішення про перекидання підрозділів з лінії фронту в Україні. У ЗМІ зауважили, що війна вже триває на території РФ.