Вік призову не буде меншим за 25 років, - Веніславський (відео) (відео)

За словами Федора Веніславського, зараз не ведуться і не ініціюються розмови про те, що мобілізаційний вік може бути нижчим, ніж 25 років.

Призовний вік в Україні не буде нижчим за 25 років. Жодних дискусій щодо подальшої зміни граничного призовного віку, ніж той, що передбачений законопроєктом про мобілізацію №10449, який зараз перебуває на розгляді оборонного комітету парламенту, не ведеться. Про це розказав народний депутат України від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Київ24".

"Жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років немає і не було на цей момент. Я думаю, що ці дискусії точно навіть не точаться і навіть не ініціюються на жодному рівні", — заявив нардеп.

Водночас Веніславський переконаний в необхідності норми, яка є у запропонованому Кабміном законопроєкті про мобілізацію, щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років.

"Ми фактично повертаємось до тих норм, які існували раніше, тому що раніше так і було — до 25 років людина мала пройти строкові військову службу. Оскільки ми в цьому законопроєкті від строкової військової служби відмовляємося, молода людина віком від 18 до 25 років має пройти або загальновійськову підготовку або загальновійськову службу, яка буде встановлюватися в 5 місяців", — нагадав депутат.

Нагадаємо, 21 березня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що "воювати мають молоді", адже мають кращу фізичну підготовку, можуть приймати швидкі рішення та більш креативно мислити. Він переконаний, що 27 років — це "абсолютно неадекватний вік призову", а тому його потрібно змінювати.

20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Bloomberg заявив, що до Збройних сил України не потрібно мобілізувати аж 500 тисяч військовозобов'язаних. За його словами, обсяг мобілізації може бути меншим, оскільки ця цифра коригується, враховуються ротації з передової та озброєння, яке надходить від західних союзників.