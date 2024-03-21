Фінальний варіант буде іншим: чи ухвалять законопроєкт про мобілізацію у березні (відео)

Рада розглянула лише півтори тисячі правок з 4197. Ухвалення документа залежатиме від загального налаштування фракцій і груп під час розгляну в сесійній залі, розповів нардеп Роман Костенко.

Верховна Рада може не ухвалити законопроєкт про мобілізацію №10449 до кінця березня. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі Gazeta.ua.

"Я сумніваюсь. Уже майже кінець березня, і я сумніваюсь, що в березні він (законопроєкт, — ред.) буде ухвалений", — сказав Роман Костенко.

Він зауважив, що питання в тому, чи зможе комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки пройти всі правки до кінця місяця. Наразі нардепи розглянули лише півтори тисячі з 4197 правок.

Натомість потенціал щодо ухвалення документа залежатиме від загального налаштування фракцій і груп під час розгляду в сесійній залі, зазначив нардеп.

Крім цього, він наголосив, що від того, який документ буде після проходження правок залежатиме, чи можна сказати на 100%, що законопроєкт буде ухвалений. Зокрема, фінальний варіант може відрізнятися від того, яким він є зараз. Наприклад, у першій редакції як обовʼязок визначалася реєстрація електронного кабінету військовозобовʼязаного, тоді як у поточній версії — це право.

Нагадаємо, 21 березня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що на війні повинні боротися молоді люди. Оскільки вони мають кращу фізичну підготовку, можуть приймати швидкі рішення та креативніше мислять.

Того ж дня глава військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Україні потрібно проводити мобілізацію. За його словами, важливі люди, а не нова техніка.