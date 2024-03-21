"Зірковий" удар для ППО: експерт пояснив, чому остання ракетна атака по Києву була складною

Маршрути ракет прокладалися у такий спосіб, що вони залітали у різні райони, далі розходилися, а потім одночасно підлітали до столиці з різних боків. Це дуже ускладнило роботу української ППО.

21 березня під час масштабної ракетної атаки на Київ Сили ППО довелося дуже складно, оскільки ракети заходили на українську столицю одночасно з різних сторін. Про це в коментарі "Еспресо" сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.).

За його словами, РФ постійно шукає способи, як підвищити свою ефективність у завданні повітряних ударів по Україні.

"Сьогодні, 21 березня, у ранковій атаці відбулося досить широкомасштабне застосування як крилатих ракет, так і балістичних для завдання удару в першу чергу по окремих точкових місцях столиці, а це можуть бути воєнні, воєнно-політичні об'єкти, також об'єкти критичної інфраструктури. Під час деяких ударів не підривалася бойова частина і падала, підриваючись на землі, а деякі взагалі не підірвалися, їх вивозили для подальшого знищення. Цей широкомасштабний повітряний удар був підготовлений з застосуванням сучасних високоточних ракет, які можуть прокладати маршрути, це у першу чергу крилаті ракети", — пояснив генерал.

Він зазначив, що такий удар експерти протиповітряної та протиракетної оборони називають "зірковим", оскільки повітряні засоби заходять на об'єкт ураження майже одночасно з усіх сторін. Це досягається завдяки тому, що маршрути ракет прокладаються у такий спосіб, що вони залітають у різні райони, далі розходяться, а потім одночасно підлітають до столиці з різних боків.

"Нашим ЗРК дуже важко у цей час працювати, враховуючи, що одночасно зі всіх боків з'являються цілі для знищення. Крім того, частина цих цілей є вдаваними, щоб засоби ППО витрачали ракети на вдавані цілі. Таким чином це найскладніший удар, відповідно, його відбивати важко. Ефективність дії ППО та ПРО досить висока у таких умовах, все було збито, однак уламки все-таки завдають шкоди", — сказав Ігор Романенко.

Він наголосив, що Росія не досягла своєї мети завдяки завдяки професійним діям української ППО та ПРО.

Ракетна атака на Київ 21 березня: що відомо

В ніч проти 21 березня ЗС РФ атакували Київ 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал" та 29-ма крилатими ракетами. Повітряна тривога в Києві тривала майже 3 години. За цей час росіяни застосували щонайменше 30 ракет. Постраждали від терору ЗС РФ три столичні райони: Шевченківський, Святошинський і Подільський.

Майже всі російські ракети під час атаки 21 березня на Київ були націлені на об'єкти ГУР Міноборони України. Повітряні сили ЗСУ збили всі ракети, якими ворог атакував столицю

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування. Відомо про 13 осіб, які отримали поранення, госпіталізувати довелося чотирьох людей.