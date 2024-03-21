Уникав призову: на Волині чоловік порізав співробітника ТЦК та намагався скоїти самогубство

Військовозобовʼязаний чоловік ударив ножем у живіт працівника Володимир-Волинського РТЦК та СП, після чого почав різати собі вени. Постраждалому й нападнику надали допомогу.

У четвер, 21 березня, у Нововолинську Волинської області чоловік напав на представників ТЦК та СП, які прийшли до нього додому задля уточнення обставин неприбуття за повісткою. Про це повідомили в пресслужбі Волинського обласного ТЦК.

Два військовослужбовці Володимир-Волинського РТЦК та СП прийшли до військовозобовʼязаного чоловіка за адресою проживання для того, аби уточнити обставини неприбуття за бойовою повісткою. Проте чоловік напав на співробітника військкомату Олександра. Громадянин вибіг із квартири та завдав Олександру два удари за допомогою ножа, один із них був заблокований, проте другий влучив в область черевної порожнини.

"Військовий з попереднім діагнозом: "різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доставлений в операційне відділення КНП "Нововолинська ЦМЛ" для надання медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Натомість працівники Нацполіції проводять слідчо-оперативні дії. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 ККУ.

У пресслужбі ТЦК зауважили, що військовослужбовці ТЦК та СП Волинської області при проведенні заходів мобілізаційної підготовки й призову діють у межах чинного законодавства, зокрема керуються законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Місцеве видання "БУГ" з посиланням на власні джерела повідомило, що подія трапилася в одному з гуртожитків на вулиці Луцькій у Нововолинську. 50-річний чоловік удари співробітника ТЦК ножем у живіт, а потім намагався перерізати собі вени. Йому викликали швидку.

Натомість пораненого військового доставили до місцевої лікарні та прооперували.

Журналісти з посиланням на поліцію зауважили, що чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що в Шостці Сумської області відбулася бійка між співробітником ТЦК та СП й чоловіком. Вони били один одного ногами, а потім військовослужбовці поїхали.

21 березня у Львівському ТЦК та СП заявили, що на чоловіка, який не з'явився за повісткою на проходження ВЛК, та якого представники військкомату силою заштовхали в мікроавтобус, відкрили кримінальну справу. Зокрема, він не повідомив про поважні причини неявки за викликом.