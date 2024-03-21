ЗС РФ вводять резерви під Авдіївкою: чи буде новий наступ, — оглядач (відео)

Російські війська надто виснажились під час наступальної операції восени-взимку. У них не вистачає людей та бронемашин. Щоб воювати з попередньою силою, вже вводяться резерви.

Найближчим часом ЗС РФ стишать наступальні дії на відтинку фронту під Авдіївкою і на інших ділянках. Вже зараз помітно, що противник пригальмував і не має можливості тиснути на позиції Сил оборони. Про ситуацію, яка склалась на Авдіївському напрямку, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на порталі Kyiv 24.

У Коваленка поцікавились, як реагувати на протилежні заяви щодо ситуації на фронті. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лінія фронту та сході стабілізувалась. Натомість президент Франції Емманюель Макрон припустив, що "Україна може впасти".

На думку оглядача, Макрон, висловлюючись таким чином, звертається до слухачів всередині Франції та Європейського Союзу — він хоче їх так мобілізувати.

Натомість слова Сирського дійсно відповідають поточній ситуації на фронті. Зокрема, підрозділи ЗС РФ втратили потенціал для подальшого наступу — немає рухів ні під Авдіївкою, ні в інших напрямках. Про це свідчать дві обставини, пояснив співрозмовник журналістів.

По-перше, під осінньо-зимового наступу ворог витратив велику кількість живої сили і техніки.

По-друге, щоб втримати інтенсивність боїв, росіяни почали вводити резерви.

"Щоб підтримати інтенсивність по лінії бойового зіткнення, вони підводять резерви. Коли вводяться резерви, це означав, що найближчим часом прориву очікувати не треба", — заявив Коваленко.

Тим часом українці скористались "буфером безпеки", який розгорнувся на лінії Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Тоненького — відійшли і втримують позиції, — пояснив оглядач. Втім, він наголосив, що нинішнє пригальмування росіян зовсім не означає, що так буде цілий рік — можливий ще один наступ ЗС РФ.

"Це не означає, що у другій половині 2024 року Росія не піде на ще одну хвилю наступальних дій", — пролунало у ефірі.

Бої на сході — ситуація під Авдіївкою

Зазначимо, у звітах Генштабу ЗСУ вказується, що станом на вечір 21 березня ЗС РФ здійснили під Авдіївкою чотири атаки. У попередніх доповідях про події на фронті розповідали, в основному, про більше кількість штурмів: 14 (ранок 21 березня), 11 (вечір 20 березня), 13 (ранок 19 березня) та 11 (вечір 19 березня).

На онлайн-карті бойових дій останні зміни на лінії фронту під Авдіївкою відбулись 19 березня — росіяни просунулись на 100 метрів на північ від села Тоненьке.

Cитуація під Авдіївкою - лінія фронту станом на 20 березня Фото: DeepState

Нагадуємо, розвідка Великої Британії у аналітичному звіті 21 березня повідомили, що ЗС РФ дійсно сповільнили наступ західніше Авдіївки. Тим часом про певні успіхи росіян 19 березня розповів німецький журналіст Джуліан Рьопке. Згідно з його даними, вони втримували більш як половину села Тоненького.