"Жодного побиття": Лубінець назвав область, де не було скандалів із мобілізацією

За словами омбудсмена, в Україні є тільки один регіон, де не було зафіксовано випадків, коли представники ТЦК застосовують щодо чоловіків силу.

За весь час повномасштабної війни в Чернігівській області не було публічних порушень прав людини з боку співробітників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК). Про це сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Суспільне".

Повідомляється, що під час свого візиту до Чернігова Лубінець вказав на те, що регіон не фігурував у жодному публічному скандалі, пов'язаному з мобілізацією.

"Ми не побачили жодного побиття, не затягують силою в якийсь автомобіль, ніхто не вискакує з приміщень, ніхто не помирає в приміщеннях. Це я вам кажу реальні випадки", — зазначив омбудсмен.

При цьому Лубінець вказав на те, що в інших областях фіксуються випадки побиття військовозобов'язаних представниками ТЦК. За його словами, після подібних інцидентів завжди приїжджає моніторингова перевірка і відкривається дисциплінарне, кримінальне провадження.

"Нам потрібно впроваджувати мобілізаційні процеси, але не порушуючи законодавство. Як показує практика на території Чернігівської області, ви можете це робити, за що окремо я вам дякую", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти волонтера Кирила Тарана, якого силою затримали працівники ТЦК у Львові 15 березня. Чоловіка звинувачують в ухиленні від призову на військову службу за мобілізацією.

Також повідомлялося, що 21 березня в Нововолинську Волинської області чоловік напав на представників ТЦК і СП, які прийшли до нього додому для уточнення обставин неприбуття за повісткою.