На затриманого ТЦК львівського волонтера завели справу за ухилення від призову: подробиці

У ТЦК заявили, що Кирило Таран не з'явився за повісткою на проходження військово-лікарської комісії і не повідомив причини неявки. Чоловік звинувачення відкидає і вважає повідомлення ТЦК тиском на себе та правоохоронні органи.

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Правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти волонтера Кирила Тарана, якого силоміць затримали працівники ТЦК у Львові 15 березня. Чоловіка звинувачують в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому загрожує від трьох до п’яти років позбавленням волі. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Захід" та повідомленні Львівського обласного ТЦК та СП у четвер, 21 березня.

Там розповіли, що 17 березня у присутності адвокатів Тарану вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії 20 березня. Утім, у визначений законом термін чоловік не з’явився.

"Пан Таран не зʼявився 20 березня за повісткою на проходження військово-лікарської комісії. Поважних причин для своєї неявки він не повідомив", — заявили в ОК "Південь".

Фото: скриншот

Таран ситуацію прокоментував у соцмережі Instagram. Він повідомив, що з 15 по 17 березня перебував з тілесними ушкодженнями без змінного одягу і засобів гігієни у РТЦК та СП та надалі у Військовій частині, де йому не надали належної медичної допомоги. Після того, як ситуація з його затриманням набула розголосу у ЗМІ, чоловіка звільнили. За словами Тарана, 17 березня він звернувся до медзакладу, після чого йому призначили лікування.

Чоловік стверджує, що повідомив про поважну причину своєї неявки до Шевченківського РТЦК та СП через адвокатів.

Фото: скриншот

"Вважаю, пост на Facebook сторінці Львівського обласного ТЦК та СП тиском на мене та правоохоронні органи, які проводять розслідування за моєю заявою, щодо завданих мені тілесних ушкоджень працівниками Шевченківського РТЦК та СП та вводять в оману суспільство та висвітлюють мене у негативному ракурсі. Звертаю увагу, шо жертвою вказаних незаконних дій працівників Шевченківського РТЦК та СП є я і це підтверджується наявними медичними висновками, показаннями свідків та відеоматеріалами, а також поданими заявами до правоохоронних органів, які здійснюють перевірку даного факту", — написав Таран.

У дописі на підтвердження своїх слів Таран прикріпив скани відповідних документів.

Побиття і затримання волонтера співробітниками ТЦК: що відомо

15 березня представники ТЦК і СП у Львові схопили посеред вулиці та силоміць заштовхали до буса волонтера Кирила Тарана. Відео затримання чоловіка показала його дружина Віолетта Таран. При цьому вручення повістки не було. Зі слів жінки, чоловіка били, порвали особисті речі, розбили окуляри і телефон. Таран відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям.

Фактом жорсткого затримання призовника був обурений Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що після наради з обласним ТЦК вирішили, що Кирило Таран має повторно пройти ВЛК.

Керівник Львівського обласного ТЦК Артур Ніязов у коментарі виданню ZAXID.NET повідомив, що за фактом затримання та можливого побиття волонтера 18 березня проведуть службове розслідування. Військком обіцяє притягнути винних до відповідальності, інших подробиць щодо ситуації Ніязов не надав.