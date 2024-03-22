До 30 вибухів: ЗС РФ завдали масованих ударів по Запоріжжю та Харкову

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, противник цілився по об'єктах енергетики, і місто залишилося фактично без електрики та водопостачання. Після ракетних ударів ЗС РФ рух греблею Дніпровської ГЕС повністю припинено.

Російські окупанти другий день поспіль здійснюють масований терор щодо мирних міст України. Від дій противника вранці 22 березня сильно постраждали Харків і Запоріжжя. Фокус зібрав усе, що відомо.

О 04:33 у Telegram-каналі Повітряних сил повідомили про те, що для Харківської області є загроза застосування балістичного озброєння, яке можуть росіяни запускати з Бєлгородської області. Також через регіон пролітали крилаті ракети, які здебільшого були спрямовані на центральну та західну частини країни.

Через кілька хвилин після повідомлення Повітряних сил у місті пролунали вибухи, про що повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, місто перебуває під обстрілом ЗС РФ і людям слід бути обережнішими.

"Зараз близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом — ворог цілиться по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких "прильотів". Закликаю всіх бути обережними — ворог може продовжувати обстріли", — пише Ігор Терехов о 04:47.

Ще через півгодини російські окупанти продовжували атакувати Харків різним озброєнням. Від дій противника почали спостерігатися також певні проблеми з водопостачанням. Насосні підстанції були знеструмлені.

Електротранспорт вранці на маршрути не вийде і перевезення здійснюватимуться за схемою блекаутів, уточнив мер міста.

Також тему обстрілу прокоментував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, було зафіксовано "приліт" в об'єкти критичної інфраструктури і місцевим жителям необхідно перебувати в місті доти, доки небезпека не мине.

"Окупанти здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Усі екстрені служби вже працюють. Слідкуйте за оновленням інформації", — пише Олег Синєгубов.

Щодо постраждалих або жертв місцева влада нічого не повідомляла на момент публікації матеріалу.

Запорізька область. У цьому регіоні повітряна тривога пролунала ще о 01:23 і причиною стала загроза ударних безпілотників. При цьому про перші вибухи голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив лише о 04:10.

Станом на 05:21 противник завдав по місту вже 8 ракетних ударів. Уражено об'єкти інфраструктури та постраждали житлові будинки.

"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни завдали 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", — написав Іван Федоров о 06:33.

У патрульній поліції Запорізької області додали, що після ракетного терору з боку окупантів рух автодорожнім переїздом через Дніпровську ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту", — попередили правоохоронці.

Пізніше Іван Федоров додав, що Запорізька атомна електростанція перебуває на межі блекауту. Під час ракетного удару було відключено зовнішню повітряну лінію ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

"Наразі ЗАЕС пов'язана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", яка тільки минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу", — підсумував голова Запорізької ОВА.

Інформація про кількість постраждалих у регіоні на момент публікації матеріалу теж не прозвучала.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Вибухи прогриміли в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Хмельницькій області. ЗМІ пишуть про проблеми зі світлом, водопостачанням та опаленням у низці населених пунктів.