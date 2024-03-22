Нічна атака "Шахедів": у кількох областях прогриміли вибухи, перші подробиці

За інформацією моніторингового каналу, під час російського обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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У ніч на 22 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

За інформацією командування, ворожі безпілотники були зафіксовані в Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Сили оборони півдня України повідомили, що в Одеській області йшла бойова робота.

Крім того, спікер Української добровольчої армії "Південь" і голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив про роботу ППО в Одесі.

Місцеві Telegram-канали також писали, що протиповітряна оборона спрацювала в місті Чортків Тернопільської області.

Пізніше моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що внаслідок атаки БПЛА є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти, після паузи в 44 дні, завдали чергового ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території РФ.

За інформацією ЗМІ, майже всі російські ракети під час атаки 21 березня на Київ були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Усі повітряні цілі були збиті силами та засобами ППО.