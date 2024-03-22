"Ситуація вкрай небезпечна": Запорізька АЕС на межі блекауту, — "Енергоатом"

За словами очільника "Енергоатома" Петра Котіна, наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".

Під час масштабної ракетної атаки на Україну 22 березня о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" у Telegram.

Наразі, за інформацією у дописі, найбільша у Європі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна".

Українські енергетики нещодавно відремонтували відповідну лінію, яка протягом тривалого часу була непрацездатною через пошкодження, спричинені черговим російським обстрілом.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – наголосив очільник "Енергоатома" Петро Котін.

За його словами, Запорізька АЕС повинна "негайно" перейти під повний контроль України, її законного оператора – "Енергоатома", а РФ має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Нагадаємо, 22 березня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни завдали 12 ракетних ударів по місту. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюється.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, що відбувається на ЗАЕС. За словами гендиректора МАГАТЕ, становище на електростанції "крихке". Уся річ у тому, що закінчується термін експлуатації ядерного палива.