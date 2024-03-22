США закликали Україну відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах РФ, — ЗМІ

Навіть після запровадження санкцій Заходу Росія зберігає лідерство у сфері експорту енергоресурсів. За словами журналістів, РФ може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Сполучені Штати закликали українську владу відмовитися від атак по російській енергетичній інфраструктурі та попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та вірогідну помсту з боку Москви. Про це йде мова у матеріалі Financial Times з посиланням на джерела.

Відомо, що Вашингтон багато разів передавав відповідні попередження високопоставленим чиновникам в СБУ та Головного управління розвідки Міноборони.

Автори матеріалу наголошують, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року обидва вищезазначених підрозділи продовжували розширення власних програм застосування безпілотників для завдання ударів по російських об'єктах на землі, на морі та в повітрі.

Один із чиновників повідомив про зростання розчарування у Білому домі через постійні атаки українськими дронами, які призвели до ураження нафтопереробних заводів, терміналів, депо та сховищ на заході Росії. Це завдало шкоди нафтовидобувному потенціалу країни.

Незважаючи на санкції з боку західних країн по російському нафтогазовому сектору, Росія продовжує залишатися лідером експорту найважливіших енергетичних ресурсів. Зокрема цього року вартість нафти зросла приблизно на 15% та склала 85 доларів за барель, що стало причиною зростання цін на паливо разом з початком кампанії президента США Джо Байдена щодо переобрання.

Ще однією причиною занепокоєння Вашингтону є те, що у разі подальших ударів України по російських об’єктах, у тому числі за сотнями миль від кордону, РФ може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід.

Видання зазначає, що впродовж минулого року морські безпілотники ГРУ та СБУ також атакували російські порти, через що було знищено декілька російських військових кораблів у Чорному морі. Також під удар потрапив цінний для Москви Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим українським півостровом.

Один з українських високопосадовців, який брав участь у плануванні та проведенні нападів, зазначив, що їх мета – перешкоджання постачанню палива російським військам і зменшити фінансування військових дій Кремля.

Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про атаку українськими дронами по російському аеродрому "Енгельс". В ГУР Міноборони підтвердили свою причетність до цього.

Також 15 березня ГУР провело спецоперацію БПЛА по Калузькому НПЗ. Це призвело до пошкоджень обладнання на підприємстві.