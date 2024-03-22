Продовжують шукати людей: в МВС показали наслідки масованого обстрілу Запоріжжя (відео)

Пошуково-рятувальні роботи у приватному секторі обласного центру Запорізької області тривають. Троє людей зникли безвісти.

Внаслідок російських обстрілів десятеро людей зазнали поранень у Запоріжжі. Про це повідомили у пресслужбі МВС у Telegram.

Ще троє вважаються безвісти зниклими. Тривають роботи з ліквідації наслідків російських ракетних ударів.

Правоохоронці показали пошуково-рятувальні роботи у приватному секторі обласного центру. На місці працюють рятувальники, кінологи Нацполіції, волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Психологи ДСНС надають громадянам допомогу.

Обстріл Запоріжжя та області 22 березня

Іван Федоров, голова Запорізька ОВА, 22 березня повідомив у Telegram про те, що вранці ворог здійснив по Запоріжжю і Запорізькому району 12 ракетних ударів. Внаслідок атаки було зруйновано сім будинків, 35 пошкоджено. Також є поранені громадяни.

Також чотири авіаудари прийшлися по населених пунктах Мала Токмачка, Левадне, Роботине. Тоді як 40 дронів атакували Гуляйполе, Роботине Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. Окрім цього, по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську здійснено 271 артудар.

О 9:34 він повідомив про те, що щонайменше двоє людей зникли безвісти. Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 — пошкоджено. Дві російські ракети фактично знесли цілу вулицю.

Нагадаємо, 22 березня у низці регіонів України виникли перебої з інтернетом після масованих ударів військ РФ. У багатьох містах держави фіксують низький рівень з'єднання та зв'язку. Відбувається екстрене відключення електроенергії після сьогоднішніх ракетних атак з боку Росії.