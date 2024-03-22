Естонія пропонує передати всі російські заморожені активи на забезпечення оборони України

Глава МЗС країни визнав, що країни Євросоюзу не зацікавлені у використанні цих коштів.

Під час обговорення питання щодо використання заморожених активів Росії Естонія запропонувала спрямувати на оборону української армії не лише відсоткові доходи, а й усі активи. Таку заяву озвучив глава МЗС країни Маргус Цахкна, пише Der Standart.

За його словами, прибуток – це незначний, але важливий крок для Естонії. Проте у Таллінні зацікавлені також у використанні заморожених активів. Крім того, високопосадовець розкритикував небажання країн-членів Євросоюзу використовувати ці кошти.

"Мені важко зрозуміти, як політики, зацікавлені у переобранні, будуть пояснювати цю позицію своїм платникам податків", — сказав Цахкна.

Водночас він не підтримує юридичні побоювання, які до цього часу оприлюднювали представники інших країн.

"Я вважаю, що з юридичної точки зору Україні можна передати російські заморожені активи. Проте зараз у Європі відсутня політична воля", — зазначив він.

"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Що зараз відсутнє в Європі, так це політична воля", — заявив він.

Нагадаємо, 12 березня видання Financial Times писало, що Україна може отримати перші мільярди доларів від прибутку з російських активів влітку цього року. Йдеться про активи у фінансовій компанії Euroclear, що базується в Бельгії.

Також Bloomberg 19 березня писало, що постачання зброї для ЗСУ буде відбуватися за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Відповідне законодавство вже почали готувати у ЄС.