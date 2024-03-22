Хочуть наступати: Кремль доручив підготуватися до мобілізації 300 тисяч осіб, — росЗМІ

За словами журналістів, Росія планує окупувати Харків, сильно не руйнуючи його. Місто не хочуть перетворювати на "другий Маріуполь". Для цього його збираються оточити.

У Росії збираються найближчим часом мобілізувати щонайменше 300 тисяч осіб, щоб відправити на війну в Україну і провести новий наступ. Про це пише видання "Верстка" з посиланням на власні джерела.

За словами російських журналістів, ЗС РФ хочуть окупувати Харків, при цьому не руйнуючи місто, щоб не перетворити його на "другий Маріуполь". Для цього вони хочуть його оточити. У Кремлі хочуть зробити Харків "вітриною", щоб показати, нібито окупанти вміють воювати "цивілізовано".

Видання пише, що мобілізація на фронт може початися в Росії вже 25 березня. Першими відправлятимуть на війну резервістів, які перебувають у запасі, але уклали контракт із Міністерством оборони РФ про зарахування до резерву. Таких у РФ близько двох мільйонів осіб.

У матеріалі йдеться, що також мобілізуватимуть резервістів, які перебувають у запасі Збройних сил РФ. До них належать звільнені зі служби, які навчалися у військових вишах, які не пройшли службу з будь-яких причин, які пройшли альтернативну цивільну службу, а також жінки з військовою спеціальністю.

Повідомляється, що Кремль хоче відправити на фронт солдатів строкової служби, у яких наближається дембель.

"Їх будуть уламувати всіма способами", — сказало одне з джерел.

Інше джерело розповіло, що потік росіян, які бажають їхати на війну в Україну, вичерпується. Саме тому Кремль хоче примусово забирати людей на фронт. Так, потік різко впав ще в жовтні 2023 року. У пункти з наймання приходять від 20 до 30 осіб на день, хоча раніше охочих підписати контракт із Міноборони РФ було в рази більше — від 500 до 600 осіб на добу.

Нагадаємо, в ОП розповіли, чи змінить мобілізація в РФ ситуацію на фронті. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, противник намагається викликати панічні настрої в українців, тому час від часу й лунають різноманітні залякувальні заяви.