"Це потрібно зупинити": Боррель анонсував відповідальність за атаку РФ по Україні

Глава дипломатії ЄС зазначив, що російська армія продовжує жорсткі атаки проти українців.

Всі, хто винен у сьогоднішній ракетній атаці РФ по Україні, будуть нести відповідальність. Про це у своєму X написав глава дипломатичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель.

Він зазначив, що російські війська не припиняють свої жорстокі атаки проти мирних українців, тому впродовж цієї ночі відновилися бомбардування по енергетичній інфраструктурі України із застосуванням ракет і безпілотників. Внаслідок цього відомо про десятки жертв та поранених. Окремо Боррель нагадав про наявну небезпеку для роботи Запорізької атомної електростанції.

Водночас Боррель підкреслив, що всіх, хто винен в атаці по Україні, притягнуть до відповідальності.

"Це необхідно зупинити! Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", — наголосив Боррель.

Як відомо, у ніч на сьогодні, 22 березня, російські окупаційні війська здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95 близько 4:00 запустили ракети із регіону Каспійського моря. Водночас у мережі писали про зліт бомбардувальників Ту-22М3 та МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Трохи згодом низка вибухів пролунала у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях. Також у Харкові та Дніпрі після через обстріл зникла електроенергія. Водночас у Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

Нагадаємо, що сьогодні після масованого обстрілу у Росії розповсюдили інформацію про "знищення" греблі Дніпровської ГЕС. Також там стверджували, що нібито вся Україна залишилася без світла.

Також розвідка Британії спрогнозувала, скільки ще буде продовжуватися російський ракетний терор по українській енергетиці. Зокрема там вважають, що така ситуація не припиниться, доки у РФ є ракети.