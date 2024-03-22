Обстріл Запоріжжя: ЗС РФ убили 8-річну дівчинку та її батька, — ОВА (фото)

За даними Івана Федорова, через російську атаку також загинув водій тролейбуса, який рухався по греблі ДніпроГЕС під час удару.

Троє мирних жителів Запоріжжя загинули внаслідок масованого ракетного обстрілу Збройних сил Російської Федерації в п'ятницю, 22 березня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя", — написав він.

Жертвою російської атаки також став водій тролейбуса, який рухався по греблі Дніпровської ГЕС. Чоловіку було 62 роки.

За словами Федорова, пасажирів у тролейбусі не було.

Голова Запорізької ОВА також повідомив, що, за оновленою інформацією, поранення отримали загалом 20 людей. За даними Національної поліції, серед постраждалих є правоохоронець.

У місті триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару РФ. Рятувальники розбирають завали, допомагають комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення, поінформували в ДСНС.

"До проведення робіт із демонтажу зруйнованих конструкцій залучили автокрани й тягачі. Психологи продовжують надавати допомогу цивільному населенню. Волонтери забезпечують гарячим харчуванням і водою співробітників екстрених і комунальних служб, які працюють над ліквідацією, а також цивільне населення", — ідеться в повідомленні.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару РФ У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару РФ У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару РФ

Нагадаємо, вночі 22 березня ЗС РФ завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА назвав цей обстріл наймасштабнішим за рік. Ворог цілив по критичній інфраструктурі, влучив і в цивільні об’єкти.

8 ракет російська армія спрямувала на Дніпровську ГЕС. Об'єкт виведений із ладу, однак наразі небезпеки для мешканців Запорізької області немає. Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк заявив, що загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає. Російські окупанти, за його словами, знали, наскільки важливою є ГЕС для української економіки. Саме тому й було завдано відповідної атаки.