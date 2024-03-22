"Всі цілі досягнені": у Міноборони РФ виправдали масштабну атаку по українській енергосистемі

Відомство Шойгу хвалиться нібито знищенням "іноземної військової техніки НАТО", "найманців" та "підприємств з випуску та ремонту озброєння".

У Росії прокоментували сьогоднішній масований ракетний обстріл України. Зокрема у Москві кажуть, що атака нібито стала відповіддю на рейд російських добровольців по регіонах РФ. Про це йде мова у повідомленні у Telegram Міноборони Росії.

Як зазначили у відомстві Шойгу, армія окупанта нібито використала для ударів "високоточну зброю" та безпілотники по енергетичній інфраструктурі, об'єктах військово-промислового комплексу, залізничних вузлах. Окремо в оборонному відомстві РФ не забули нагадати про нібито обстріли арсеналів, місць розташувань формувань української армії та "іноземних найманців".

Окремо у Міністерстві оборони Росії наголосили, що нібито вдалося "дезорганізувати функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів".

У Москві похвалилися знищенням внаслідок сьогоднішнього обстрілу військової техніки в Україні, отриманої від країн НАТО, а також що "завадили перекиданню до переднього краю резервів". Як завжди, РФ зазначила, що "всі цілі досягнені".

Також в російському Міноборони спробували виправдатися, що масштабна атака України нібито стала відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області РФ.

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 березня російські військові атакували Україну, застосувавши понад 150 дронів та ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Основним прицілом загарбників стали енергетичні об'єкти. Росіяни, зокрема, атакували ДніпроГЕС. Особливо важка ситуація склалася у Харкові – місто повністю залишилося без світла. Відомо про проблеми з водопостачанням, інтернетом, не працює електротранспорт.

Атака 22 березня, за даними "Укренерго", стала найбільшою за останній час. У семи областях України було запроваджено графіки відключення електроенергії.