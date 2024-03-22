Кількість постраждалих унаслідок удару РФ у Запоріжжі зросла до 25 людей, — МВС (фото, відео)

Унаслідок російського обстрілу загинула 9-річна дівчинка та ще двоє людей. Рятувальники й надалі розбирають завали.

Станом на 17:00 22 березня в Запоріжжі відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих людей. Подробиці повідомили в пресслужбі МВС у Telegram.

Унаслідок російського обстрілу загинула 9-річна дівчинка. Серед поранених — поліцейський.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram раніше повідомляв про те, що загинули дівчинка та її батько. Вони отримали смертельні поранення удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Обірвала ранкова ворожа атака й життя 62-річного чоловіка-водія тролейбуса, що рухався по греблі ГЕС.

Обстріл Запоріжжя й області 22 березня

Уранці 22 березня ворог здійснив по Запоріжжю та Запорізькому району 12 ракетних ударів. Унаслідок атаки було зруйновано сім будинків, 35 пошкоджено.

Також чотири авіаудари прийшлися по населених пунктах Мала Токмачка, Роботине та Левадне. 40 дронів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. По території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Малинівки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську здійснено 271 артудар.

У місті, за інформацією ДСНС, триває ліквідація наслідків масованого ракетного удару РФ. Рятувальники розбирають завали, допомагають комунальним службам, які працюють над відновленням транспортного сполучення. До проведення робіт із демонтажу зруйнованих конструкцій залучили автокрани й тягачі.

Нагадаємо, науковець 22 березня розповів про удар військ РФ по ДніпроГЕС. Загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає, вважає директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк.