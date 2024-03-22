Атака відбулася в усіх площинах: РФ хотіла залишити без світла половину України, — експерт

Як розповів аналітик Олександр Харченко, росіяни хотіли розділити енергосистему України на кілька частин і таким чином спровокувати блекаут.

Російські війська хотіли залишити половину України без світла під час атаки на енергетичну інфраструктуру 22 березня. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко.

За його словами, ЗС РФ провели комбіновану атаку і добре продуману атаку. Її планували давно. Окупанти збирали детальну інформацію про кожен об'єкт, який хотіли вразити.

Харченко сказав, що росіяни хотіли розділити енергосистему України на кілька частин і таким чином спровокувати блекаут.

"Операція була дуже ретельно спланована для того, щоб розділити українську енергосистему на кілька шматків і в такий спосіб спровокувати блекаут щонайменше на половині території України, а в ідеальному варіанті для них — на всій території України", — сказав Харченко.

Експерт зазначив, що атака відбулася на всіх площинах. Так, окрім фізичної атаки росіяни одночасно провели кібератаку. Так, окупанти атакували високовольтні мережі "Укренерго", але вони прорахували окремі важливі підстанції обленерго

"Але зараз можна сміливо сказати, що їм це не вдалося, їм не вдалося роздробити енергосистему, їм не вдалося домогтися блекауту і вже не вдасться", — зазначив Харченко.

Також експерт заявив, що Україні треба боротися з фейками, які зараз вкидаються щодо ситуації на "Дніпровській ГЕС" або відключень світла в Харкові. Так, зараз триває оцінка повноцінних наслідків. Важко говорити про всі уражені або частково уражені об'єкти.

"Але вже зрозуміло, що живлення в більшості випадків дасться відновити протягом сьогоднішнього дня — робота вже йде. Точно сказати про глобальний наслідок можна буде скоріше десь увечері", — сказав Харченко.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів. На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику. У Львівській та Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня вразили 20 підстанцій та електростанцій в Україні.