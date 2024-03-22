Служить у ЗСУ 1 із 40: в Україні 200 тисяч військових пенсіонерів, — нардеп (фото)

Усі військові пенсіонери стоять на обліку і підлягають мобілізації. Однак залучати їх на службу під час війни можуть тільки за військово-обліковою спеціальністю і тільки на конкретну посаду згідно з їхнім військовим рангом.

В Україні на сьогодні налічується понад 200 тисяч військових пенсіонерів до 60 років і з них служать у ЗСУ лише трохи більше 5,5 тисячі. Про це вчергове написала у власному Facebook народна депутатка, голова комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів Галина Третьякова.

Раніше нардепка опублікувала таблицю з інформацією про чисельність осіб, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

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За даними таблиці, тих, хто молодший за 60 років — 177 тисяч 181 особа, з них 156 тисяч — не перебувають на військовій службі або взагалі не працюють:

молодше 45 років — 3 753 осіб;

46-50 років — 35 443 осіб;

51-55 — 57 744 осіб;

56-60 — 58 951 особа.

За інформацією нардепки, яка була відома з цієї самої таблиці, кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які продовжують військову службу, дорівнювала 21 тисяча 468 осіб.

Оновлені дані про військових пенсіонерів

У п'ятницю, 22 березня, очільниця комітету з питань соціальної політики розмістила на власній сторінці у Facebook лист від Генерального штабу ЗСУ і відповіла нардепу Федору Веніславському щодо його звинувачень про фейки, які нібито поширює Третьякова. Що саме говорив Веніславський, нардепка не зазначила. Редакція намагалася знайти цю інформацію, але нам не вдалося.

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ", — підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.

Наразі оновлені дані виглядають таким чином:

загальна кількість військових пенсіонерів, які служать, станом на 1 лютого 2024 року дорівнюють 5410 осіб;

з них —

до 45 років — 770 осіб;

46-50 років — 1577 осіб;

51-55 років — 1878 осіб;

56-60 осіб — 1154 особи;

61-65 років — 31 особа;

старші за 65 років — відсутні.

У відсотковому співвідношенні серед працівників ТЦК та СП ті, котрі є учасниками бойових дій, становлять 46,2%.

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