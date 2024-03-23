У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею після удару по ДніпроГЕС (відео)

Гребля ДніпроГЕС постраждала від російського обстрілу вранці 22 березня. За словами очільника Запорізької ОВА, всі служби в місті працювали безперервно, щоб відновити проїзд між двома берегами Запоріжжя.

Рух автотранспортом через греблю Дніпровської ГЕС, який був повністю зупинений вранці 22 березня через атаку ЗС РФ, відновили. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС", — написав очільник ОВА о 22:47.

За словами Федорова, обласна та міська влада, рятувальники, комунальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, а також патрульна поліція працювали безперервно, щоб якомога швидше став можливий проїзд між двома берегами Запоріжжя.

"Дякую за злагоджену роботу. Обʼєднані — значить непереможні", — додав Федоров.

Раніше Федоров обіцяв, що рух через греблю відновлять максимум за добу.

Нагадаємо, 22 березня російська армія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, повідомили в Міненергетики. У семи регіонах України обмежили споживання електроенергії.

У Дніпровську ГЕС ЗС РФ спрямували вісім ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що гідроелектростанція виведена з ладу, однак небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

За словами директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, одна з двох станцій ДніпроГЕС — ГЕС-2 серйозно постраждала і невідомо, чи вдасться її відновити.

Ближче до вечора 22 березня в Міненерго повідомили, що на ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, вдалося запустити в роботу частину обладнання.