"Складова геноциду": Україна розпочала 18 розслідувань за фактом обстрілів 22 березня, — Генпрокуратура

За словами генпрокурора Андрія Костіна, обстріли 22 березня є продовженням злочинної політики терору мирного населення України з боку РФ, створення для українців нелюдських умов існування.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду українського народу. Про це він заявив в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо продовження злочинної політики терору мирного населення України з боку РФ. Створення для українців нелюдських умов існування", — підкреслив Костін.

Він повідомив, що за фактами ворожих обстрілів ракетами різних видів та ударних дронів 22 березня вже відкрито 18 кримінальних проваджень у дев’яти областях України.

"Сьогодні ворог здійснив нові обстріли українських міст і критичної інфраструктури по всій території країни. Є загиблі й поранені", — акцентував генпрокурор.

Він наголосив, що постраждала найбільша гідроелектростанція України — Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Захоплена окупантами Запорізька АЕС під загрозою блекауту.

"Україна розглядає ці масові обстріли та інші системні злочини агресора як складові геноциду українського народу", — додав генпрокурор.

Генпрокурор поінформував, що при обстрілі української території ворог застосував понад 60 БПЛА "Шахед" і понад 80 ракет різних типів. Станом на 19:00 унаслідок ракетних ударів по території Запоріжжя постраждали 30 осіб: загинуло 3 людини — 2 дорослих і 8-річна дівчинка, поранено 27 осіб.

Обстріл України 22 березня — що відомо

Ще один удар ЗС РФ завдала по Харкову. У місті стався блекаут, але комунальники змогли заживити об'єкти цивільної інфраструктури. План відновлення подачі електроенергії в Харкові після удару вже розроблено.

"Коли харків'яни матимуть електрику, наразі невідомо, але ремонтники працюють цілодобово", — заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що після атаки ЗС РФ 22 березня найскладніша ситуація з електропостачанням у Харкові. Там знеструмлено 600 тисяч абонентів.

На Дніпровській ГЕС фахівці запустили в роботу частину обладнання, але станція все ще не здатна виробляти електрику.

У Львівській і Вінницькій областях заживили споживачів після аварійних робіт.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як довго відновлюватимуть енергосистему. Він заявив, що росіяни під час ранкового обстрілу 22 березня уразили 20 підстанцій і електростанцій в Україні.