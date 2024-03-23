ЗС РФ атакували Україну "Шахедами": у кількох областях вибухи, перші подробиці

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські безпілотники були зафіксовані в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

У ніч на 23 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За інформацією командування, ворожі БПЛА були зафіксовані в місті Кременчук Полтавської області, у Кривому Розі Дніпропетровської області, у Харкові, а також у Херсонській і Миколаївській областях.

У поліції Харківської області повідомили, що в місті прогриміли вибухи і закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що обласний центр атакують "Шахеди". Чиновник повідомив про два вибухи в Основ'янському районі, а пізніше — ще про один.

Крім того, "Суспільне" повідомило про вибухи на території Херсона.

Нагадаємо, ЗС РФ також атакували територію України "Шахедами" в ніч на 22 березня. За інформацією моніторингового каналу, під час російського обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, 22 березня окупанти здійснили масований ракетний обстріл України, внаслідок якого було завдано шкоди енергооб'єктам у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Кіровоградській, Львівській та Вінницькій областях.