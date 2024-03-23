БПЛА вдарив по "Оскольському електрометалургійному комбінату" в РФ, — росЗМІ

"Оскольський електрометалургійний комбінат" перебуває під санкціями США і Великої Британії з 2023 року. За даними російських медіа, підприємство виробляє метал, який використовують для військової техніки.

Підсанкційний "Оскольський електрометалургійний комбінат" у Бєлгородській області Російської Федерації зазнав атаки безпілотного літального апарату. Про це пише російське медіа SOTA.

Повідомляють, що внаслідок атаки, імовірно, пошкоджено два цехи комбінату. Автори публікації підкреслили, що комбінат виробляє метал, який використовується для військової техніки.

За інформацією журналістів, співробітники підприємства на момент атаки перебували в укритті. При цьому в місті не було оголошено повітряної тривоги.

Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив про атаку нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".

"Постраждалих немає. Наразі всі оперативні служби перебувають на місці. Інформація про пошкодження уточнюється", — написав чиновник.

Зазначимо, що 12 квітня 2023 року "Оскольський електрометалургійний комбінат" було занесено до санкційних списків США і Великої Британії як компанії, пов'язані з Алішером Усмановим, який потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн після нападу Росії на Україну як "відповідальний за фінансування агресії".

Нагадаємо, 18 березня росЗМІ повідомили, що в Бєлгороді БПЛА залетів прямо в цех місцевого заводу з виробництва котельного устаткування "Енергомаш". Губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень.

Раніше, 13 лютого, росЗМІ повідомили, що у Москві на Ленінградському шосе горить завод "МіГ". За даними журналістів, вогонь почався в реконструйованому цеху, що примикає до діючого корпусу підприємства.