БПЛА завдали удару по НПЗ у Самарській області, — росЗМІ (фото, відео)

Російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ у Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

У ніч на 23 березня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарі зазнав атаки безпілотного літального апарату. Про це пише російське медіа Baza.

В інтернет-виданні зазначили, що внаслідок удару на НПЗ спалахнула пожежа. У мережі з'явилися відповідні фото та відео.

"Попередньо, завод був атакований безпілотником", — ідеться в публікації.

Про атаку на Куйбишевський НПЗ також пише SOTA.

Крім того, медіа SHOT із посиланням на очевидців повідомило про пожежу на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області. Як зазначили у виданні, перед загорянням було чути звук мотора.

Очевидці розповіли журналістам, що чули гучний вибух, після якого побачили полум'я від пожежі.

На момент публікації новини місцева влада ніяк не прокоментувала подію.

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на джерела повідомили, що США закликали українську владу відмовитися від атак на російську енергетичну інфраструктуру і попередили про ризик зростання цін на нафту у світі та ймовірну помсту з боку Москви.

Цю інформацію прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, зазначивши, що Україна діє "відповідно до найкращих натовських стандартів".