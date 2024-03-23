Мобілізація в Україні: обмежено придатних можуть направити до бойових частин, — нардеп

Повторне проходження ВЛК для обмежено придатних, як вважають парламентарі, дасть можливість прибрати корупційні ризики та визначити реальну придатність громадян до військової служби.

Люди, яких визнали обмежено придатними, можуть направити до бойових частин. В ефірі телемарафону в суботу, 23 березня, розповів народний депутат Федір Веніславський.

Представник парламенту звернув увагу й на те, що цю норму часто використовували для перетину кордону. На його думку, повторне проходження ВЛК дасть можливість прибрати корупційні ризики.

"Вони можуть бути мобілізованими, якщо будуть визнані придатними, і тим самим поповнити, ті вакантні місця у бойових бригадах", – заявив Веніславський.

Повторна ВЛК та скасування обмеженої придатності

Військовозобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). На отримання нового висновку про придатність чи непридатність у них є дев'ять місяців. Новації регламентує законопроєкт 10313, який був ухвалений в українському парламенті.

Ініціативи стосуються низки існуючих законів, серед них — закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Народні обранці внесли пропозиції, які в підсумку взагалі виключили таке поняття, як "обмежено придатний". Аби цього досягти, вони не чекали голосування за законопроєкт стосовно посилення мобілізації.

Нагадаємо, 4 березня офіцер ЗСУ Сергій Позняк розповів, які посади в ЗСУ підійдуть для обмежено придатних. З його слів, нині в українському війську така ситуація, що стануть у нагоді люди з проблемами зі здоров'ям або з обмеженими фізичними можливостями.