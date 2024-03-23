Удари України вивели з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ, – розвідка Британії

Фахівці Міністерства оборони Великої Британії вважають, якщо враховувати розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити усі вразливі об'єкти.

Нещодавні атаки українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 10% потужностей нафтопереробних заводів у Росії. Подробиці повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії у сервісі мікробогів Х.

Деякі з найвіддаленіших об'єктів, що зазнали нападів, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює досяжність українських БПЛА відповідних підприємств. Ці атаки, як йдеться у звіті, завдають фінансових збитків Росії, а також впливають на внутрішній ринок палива.

Нещодавні удари по нафтопереробних заводів, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей Росії. Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт може зайняти значний час, а також потребувати суттєвих коштів. Санкції з високою ймовірністю збільшать час і вартість пошуку заміни обладнання.

Відреагували у британському відомстві й на заяви представника Міністерства енергетики Росії стосовно того, що існують плани розгорнути системи протиповітряної оборони "Панцирь" для захисту нафтопереробних заводів. Фахівці вважають, якщо враховувати розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти.

Удари по НПЗ РФ

БПЛА завдали удару 23 березня по НПЗ у Самарській області. Російські журналісти заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ у Самарі, а також на об'єкті, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

Окрім того, вночі росЗМІ писали щодо удару по "Оскольському електрометалургійному комбінату" в Бєлгородській області. Тим часом губернатор регіону В'ячеслав Гладков щодо атак нібито українського безпілотника на "одне з підприємств Старооскольського міського округу".

Нагадаємо, 23 березня Білий дім відреагував на статтю Financial Times щодо закликів не атакувати заводи РФ. У адміністрації президента США До Байдена не дали чіткої відповіді стосовно того, чи США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.