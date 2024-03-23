"Не заоохочуємо": Білий дім відреагував на статтю FT щодо закликів не атакувати заводи РФ

У адміністрації Байдена не дали чіткої відповіді стосовно того, чи США зверталися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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У Білому домі відреагували на статтю Financial Times щодо нібито закликів до України не атакувати російські нафтопереробні заводи, наголосивши, що США не заохочують і не надають можливості для ударів по території РФ. Речник Білого дому Джон Кірбі відмовився коментувати інформацію, пише Politico.

Він зазначив, що не буде оголошувати подробиці. Посадовець наголосив на тому, що ніяких заохочень щодо таких дій американська влада не пропонує.

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"Єдине, що я хотів би сказати, це те, що я говорив раніше: ми не заохочуємо і не дозволяємо українським військовим завдавати удари по території Росії", – заявив Кірбі.

Удари по НПЗ Росії та ймовірні заклики США

У Financial Times повідомили, що США зверталися до України з закликом відмовитись від атак по російських заводах, оскільки через це може зрости вартість нафти і РФ може атакувати у відповідь. Неодноразові попередження з Вашингтона були передані високопосадовцям Служби державної безпеки України, СБУ та її управління військової розвідки, відомого як ГУР, повідомили джерела видання.

У матеріалі вказано про те, що Росія залишається одним із найважливіших експортерів енергії у світі, попри санкції Заходу щодо її нафтогазового сектору. Ціни на нафту у 2024 році зросли приблизно на 15 відсотків до 85 доларів за барель, що призвело, як інформує видання, до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання на головну посаду в країні.

Цю інформацію 22 березня прокоментувала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Представниця уряду пояснила, що Україна розуміє заклик американських партнерів, але Сили оборони воюють "тими спроможностями, ресурсами й практиками, які наявні у нас сьогодні".

Нагадаємо, 22 березня Стефанішина назвала "дуже поганою" ситуацію з допомогою "Рамштайну". Посадовиця після візиту до Брюсселя схарактеризувала питання надання пакета допомоги від США "не дуже оптимістичним".