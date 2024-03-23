"Або вони нас, або ми їх": у ЗСУ прокоментували теракт у "Крокусі"

Співчуття для росіян — зайві. За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, майже будь-який цивільний з Москви може перетворитися за день в окупанта з Бучі.

Майор, заступник командира Третьої окремої бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що варто менше приділяти уваги розстріляним росіянам під час теракту в "Крокусі" в Підмосковʼї. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Менше уваги розстріляним русакам в Москві. Найближчим часом ми побачимо неіснуючі "звʼязки з Україною" та інший брєд, який стане підставою позбавити росіян навіть мінімальних прав", — сказав Максим Жорін.

Він зауважив, що тотальна диктатура, орієнтована на війну, набуде нової, більш жорсткої форми. Натомість для українців повинен бути лише один висновок, якщо він ще не сформувався, — це війна екзистенційна.

"Або вони нас, або ми їх", — наголосив майор ЗСУ.

Жорін переконаний, що співчуття для росіян — зайві. Оскільки, як показує практика, майже будь-який цивільний з Москви за день може перетворитися на окупанта в Бучі.

Нагадаємо, 22 березня в Красногорську Московської області в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пикник" невідомі відкрили вогонь та кинули гранату. В результаті чого спалахнула пожежа. Чоловіки в камуфляжі розстрілювали всіх, хто потрапляв їм на очі. Під час теракту могли загинути понад сотню людей, зокрема й троє дітей.

У ФСБ РФ заявили, що стрільці потім планували виїхати до України та мали "відповідні контакти". Проте за словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, це брехня. Він наголосив, що подібні заяви розраховані на "невігласів" чи "зазомбоване російське населення".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін відреагував на теракт у "Крокусі". Він побажав людям скорішого одужання та подякував лікарям.