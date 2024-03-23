Плюс 300 тисяч окупантів: ISW пояснив, чи можуть ЗС РФ оточити Харків

Військове командування ЗС РФ може відправити до південних кордонів своєї країни строковиків та "небоєздатних" резервістів, аби замінити досвідченіших військових для наступу, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації не готуються до наступу задля оточення Харкова. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 22 березня.

За інформацією російського видання "Верстка", російське військове командування сподівається, що посилене нарощування сил дозволить ЗС РФ піти в наступ та оточити Харків.

"Така операція створить значні проблеми як для російських сил, відповідальних за ці зусилля, так і для ширшої російської кампанії в Україні", — йдеться у повідомленні.

"Верстка" з посиланням на власні джерела повідомила, що російські строковики та "небоєздатні" резервісти відправляться до південного кордону РФ задля виконання допоміжних функцій, або як прикордонники, аби звільнити досвідченіших військових для атаки на Харків. У Кремлі заявили, що армії потрібно додатково 300 тисяч осіб для початку операції з оточення українського міста, також російські військові сподіваються окупувати місто, не перетворюючи його на другий Маріуполь.

Аналітики зауважили, що ця операція вимагала б "довгих переїздів по відкритій місцевості", яких окупанти не проводи від початку повномасштабного вторгнення. Наразі ж ворог проводить наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, аби вийти до річки Оскіл. В ISW зауважили, що в разі успіху ЗС РФ, їм все одно було б важко дійти до Харківщини.

ЗС РФ виділили невелику кількість сил для захисту кордонів Росії, і їх було б недостатньо для операції з оточення Харкова. Натомість противник міг би створити бойове угрупування для оточення міста, проте за рахунок підрозділів з інших ділянках фронту, які командування РФ визначило пріоритетними для себе.

Нагадаємо, 20 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що ЗС РФ не мають потужностей для наступу на нових ділянках. За його словами, на кордоні України збудовані потужні фортифікації.

22 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що на тимчасово окупованих територіях може перебувати 400-450 тисяч військових РФ. Він зауважив, що Україні потрібна зброя, аби виправити цю ситуацію.