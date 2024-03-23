Масована атака на Крим: Севастополь під ударами крилатих ракет, є влучання (фото, відео)

Окупаційна кримська влада заявила про успішну роботу протиповітряної оборони. Натомість у соцмережах повідомляють про численні вибухи та влучання.

Ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, пролунали вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст. Фокус зібрав все, що відомо про атаку на півострів.

За словами так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, в місті нібито працює протиповітряна оборона.

"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності", — сказав Михайло Развожаєв.

Пізніше він зауважив, що ППО нібито знищила декілька повітряних цілей. Развожаєв з посиланням на рятувальну службу міста наголосив, що нібито в районі вулиці Щербака дитина отримала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної, в результаті чого загорівся автомобіль та трава.

Крім цього, він прокоментував дим, який видно в районі внутрішнього рейду, Севастопольської й Південної бухт. За його словами, військові нібито використовують табельні засоби маскування.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", у районі аеродрому "Бельбек" пролунали три вибухи, тоді як в Севастополі нарахували шість вибухів, станом на 22:00.

"Вибухи сильні, двері та вікна хитаються", — йдеться у повідомленні.

Адміністратори каналу з посиланням на підписників наголосили, що вибухи пролунали в районі Козачої бухти, мису Фіолент, Нижньогірському районі. Туди поїхали машини швидкої допомоги та пожежники.

"У Козачій бухті, на місці розташування 810 бригади морської піхоти є прильоти. Горить якийсь об'єкт", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, нібито зафіксований приліт по кораблях, зокрема на мисі Фіолент задимлення, а в Інкермані стоїть стовп диму.

Фото: Крымский ветер Фото: Крымский ветер

Натомість у центрі Севастополя також спостерігається дим. Також в районі аеропорту виникла пожежа, за інформацією місцевих.

Задимлення в центрі Севастополя Фото: Крымский ветер

У російському Telegram-каналі "ЧП / Севастополь" повідомили, що українська сторона нібито випустила близько 20 ракет, тоді як більшість з них нібито знищені.

Крім цього, близько 22:30 Михайло Развожаєв заявив, що ППО знищила нібито понад десять ракет, проте атака продовжується.

"Наші військові відбивають масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, збито вже понад 10 ракет. Ракетна атака продовжується", — сказав він.

За його словами, ракета потрапила в офісну будівлю на вулиці Руднєва, проте рівень пошкоджень уточнюється. Тоді як в районі Батумської вулиці осколки потрапили в пʼятиповерхову будівлю, пошкоджено газову трубку. Поранення в руку отримала жінка.

Крім цього, приліт до будинку зафіксований на вулиці Гранатній, також пошкоджено газову трубку. На вулиці Юхаріна Балка уламки впали на проїжджу частину, а в районі Качинського шосе уламок влучив у будинок.

У Telegram-каналі Supernova+ показали відео влучання в Севастополі.

Нагадаємо, 21 березня колишній спікер Генштабу і військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що союзники з Великої Британії порадили керівництву зосередитися на атаках по тимчасово окупованому Криму.

20 березня у ЗМІ розповіли, що попри те, що росіяни будують залізничну магістраль з Ростова-на-Дону до Криму, Керченський міст все одно бути ціллю №1 для українських військових.